Новый участок Сокольнической линии метро планируют запустить уже в мае

В Москве в этом году откроют сразу 8 новых станций метрополитена, расположенных за пределами МКАДа. Уже с мая пассажиры начнут ездить по новому участку Сокольнической линии от метро "Саларьево" до станции "Коммунарка". Строительные работы практически завершены. Также весной заработает новый участок на Некрасовской линии.

Здесь еще пахнет свежей отделкой, а турникеты завернуты в полиэтилен, дожидаясь первых пассажиров. Работы на "Прокшино" подходят к концу — так выглядит одна из станций нового участка старейшей ветки метрополитена.

"Дорожное строительство идет полным ходом, здесь рабочие места, жилые районы. Поэтому метро как самый эффективный вид транспорта здесь востребовано и уместно", — говорит Валерий Ощепков, управляющий проектами московского региона ПАО "Мостотрест".

Участок метро от "Саларьево" до "Коммунарки" состоит из четырех станций, первые две — наземные, их общая протяженность 12 километров. "Коммунарка" станет конечной станцией Сокольнической линии. Сейчас здесь завершаются пусконаладочные работы. На самой платформе почти все готово: установлена система навигации, свое место заняли стеновые панели, осталось только кое-где уложить плитку и подготовить станцию к приему пассажиров.

"Коммунарку" по праву можно назвать одной из самых долгожданных станций метро. Разговоры о ее строительстве начались еще в 2012 году, когда одноименный поселок присоединили к Москве. Несмотря на то, что поселок находится рядом с Калужским шоссе, да и станция "Теплый стан" недалеко, добраться в столицу бывает непросто. Район продолжает застраиваться. На такой поток машин трасса не рассчитана.

- Ни утром, ни вечером сюда не добраться, пробки постоянные. Два часа до метро. Мы надеемся, что дорога потом разгрузится.

- У меня сейчас дорога до центра Москвы занимает два часа. А сейчас будет хорошо, тут дойти 5 минут, а ехать 40 минут!

"Коммунарка" станет частью транспортного пересадочного узла. Здесь будет создана большая перехватывающая парковка, появятся автобусные остановки и новая автостанция. В перспективе здесь же пройдет и вторая линия метро — она протянется от станции "Крымская" Московского центрального кольца до "Коммунарки" и далее в Троицк.

"За полгода мы точно поедем от "Саларьева" до "Коммунарки". И в конце года у нас тяжелый участок Кожуховской линии", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Новый участок за пределами МКАДа введут и на Некрасовской линии — это станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Дел осталось на пару месяцев. Запуск всех восьми станций запланирован уже в мае.