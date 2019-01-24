Мадуро обратился за поддержкой к Богородице

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спустя сутки после масштабных акций протеста оппозиции поздравил сограждан с религиозным праздником и попросил Богородицу даровать согражданам примирение.

На своей странице в Twitter 56-летний политик сообщил, что молится о том, чтобы Дева Мария даровала Венесуэле примирение.

En el Día de la Madre Espiritual y Protectora del pueblo trujillano, rendimos homenaje a la Virgen de la Paz. Elevamos nuestras oraciones para que cubra con su espíritu conciliador a nuestra patria. Bendice a tus hijos e hijas, madre. ¡Amén! pic.twitter.com/GwMikMqZbI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 января 2019 г.

23 января в Каракосе на митинге протеста под лозунгом "Да, мы можем!" лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны. В этом статусе его тут же признали власти США, Канады и ряда латиноамериканских стран.

В ответ Мадуро обвинил Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Венесуэлы и объявил, что решил разорвать отношения с США.

Политический кризис в стране разразился после того, как на выборах в мае 2018 года Мадуро был переизбран на новый президентский срок. Оппозиция обвинила его в массовых нарушениях, заявив, что не признает итоги выборов.

10 января 2019 года состоялась инаугурация Мадуро. Внутри страны Мадуро пользуется поддержкой проправительственного Конституционного собрания, в то время как его главного оппонента, Гуайдо, поддерживает оппозиционное Национальное собрание.