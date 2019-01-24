"Салават Юлаев" обыграл "Куньлунь" и досрочно вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" досрочно пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это случилось после того, как уфимцы на выезде обыграли китайский "Куньлунь" со счетом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Максим Майоров (11-я минута) и Линус Умарк (56-я). У хозяев отличился Ондржей Витасек (23).

"Салават Юлаев" набрал 66 очков и стал недосягаемым для "Куньлуня", который с 44 баллами на девятом месте. Китайцы отстают на 22 очка и за оставшиеся встречи не смогут опередить уфимцев.