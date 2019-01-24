"Ждуля" - бывший следователь объяснила брак с пожизненно заключенным киллером

В "Прямом эфире" бурно обсуждали историю бывшего следователя и матери четырех детей Виктории, которая вышла замуж за киллера так называемой ореховской ОПГ Олега Михайлова. 30 января супруги планируют повенчаться.

На его счету девять только доказанных убийств. Большинство жертв Михайлова были убиты с особой жестокостью: их тела киллер растворял в кислоте и закатывал в бетон. Он уже 15 лет отбывает наказание в колонии особого режима на острове Огненный.

Однако супруга Михайлова находит нежные слова для своего мужа и, как ей кажется, аргументы в оправдание.

Виктория говорит, что все совершенное Олегом в те годы она воспринимает "как работу" – мол, в 1990-х в стране была смертная казнь и люди, которые приводили приговоры в исполнение.

"Они за это получали деньги – значит, есть такая работа", — говорит Виктория, уточняя, что (в отличие от маньяков) Олег удовольствия от убийств не получал, а "получал деньги". И что он очень раскаивается в содеянном.

При этом Виктория признает, что муж в прошлом "действительно совершил страшные вещи и несет за них наказание", но вместе с адвокатом супруга борется за изменение ему меры пресечения.

Как Виктория познакомилась с Медведевым и почему связала свою жизнь с осужденным на пожизненное бывшим киллером? Что говорят о Медведеве в колонии, где он отбывает заключение? Как воспринимает свой брак сам Олег? Возможен ли пересмотр приговора, и почему таких женщин, как Виктория, в народе называют "ждули"? Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".