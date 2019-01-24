После отречения от престола экс-короля Малайзии "Мисс Москва" может с ним развестись

Всего два месяца назад в прессе бурно обсуждали свадьбу 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V и "Мисс Москва - 2015" Оксаны Воеводиной. Пышное торжество состоялась в подмосковной Барвихе.

Ради мужа Оксана приняла ислам, в прессе появлялась информация, что она ждет ребенка. А Мухаммад V, как сообщалось в начале января, отрекся от престола.



Причина отречения официально не сообщалась, однако местная пресса писала, что это могло произойти из-за его свадьбы.

Впрочем, Оксане королевой все равно было не суждено стать, поскольку этот титул может получить только уроженка Малайзии.

Однако на днях осведомленные источники сообщили журналистам, что отношения в паре дали трещину, и юристы даже готовят бракоразводный процесс, пишет Star Hit. Сами супруги новости о грядущем разводе пока не подтверждают.