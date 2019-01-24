Чемпионат Европы. Коляда лидирует после короткой программы, Самарин - второй

В Минске продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. В четверг борьбу вступили мужчины, которые показали свои короткие программы. Лидерство захватили россияне Михаил Коляда и Александр Самарин, которые заняли первое и второе места соответственно.

Коляда получил от судей за свое выступление 100,49 балла, Самарин оценили на 91,97​​​. Только третье место после короткого проката занимает шестикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес (91,84). Еще один российский фигурист Максим Ковтун (87,70) располагается на пятой строчке.

Произвольную программу в рамках турнира в Минске мужчины покажут 26 января.