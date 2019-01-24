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24 января 201918:08

Алекс Салмонд отпущен после допроса

EPA

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.

Об этом мировую общественность в своем Twitter проинформировала главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян. По ее словам, уголовное разбирательство в отношении экс-политика продолжается, и комментировать его он не может.

Ранее сообщалось, что полиция Шотландии арестовала 64-летнего Салмонда, который подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к двум своим бывшим сотрудницам в свою бытность первым министром.

Сам он полностью отрицает вину, назвав расследование против себя незаконным, предвзятым и несправедливым.

 

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