Кубок мира. Чешская биатлонистка Давидова выиграла спринт в Италии

В итальянском местечке Антерсельва (Антхольц) стартовал шестой этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли женщины, которые преодолели 7,5 км в рамках спринтерской гонки. Победу одержала чешская биатлонистка Маркета Давидова.

Она прошла дистанцию без промахов на двух огневых рубежах с результатом 21 минута 40,7 секунды​​​. Второй стала финка Кайса Мякяряйнен (1 промах; +1,7 секунды), третьей — норвежка Марте Олсбю-Рейселанд (1 промах; +3,5). Лучшая из россиянок — Светлана Миронова — показала седьмой результат (без промахов; +13,8).

Места и результаты остальных представительниц России: 12. Ирина Старых (без промахов; +29,4), 16. Екатерина Юрлова-Перхт (без промахов; +41,5), 43. Лариса Куклина (1 промах; +1 минута 42,9 секунды), 73. Маргарита Васильева (3 промаха; +2.40,3). Анастасия Морозова не стартовала.