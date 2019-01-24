"Надо было думать, когда рожала": москвичи выломали пандус для ребенка-инвалида
Следователи столичного управления СК и детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович проведут проверку после сообщений в СМИ о том, что в одном из домов на юго-востоке Москвы жильцы сломали пандус, установленный для ребенка-инвалида.
Как рассказала журналистам его мама, дом на улице Авиамоторной они с мужем выбрали специально — из-за близости к школе, в которой учатся дети-колясочники.
Причем, для того, чтобы переехать в новое жилье, им пришлось продать прежнюю квартиру ради первого взноса по ипотеке.
Управляющая компания предоставила семье по заявке место для парковки, а также сделала откидывающийся пандус и специальную подводку на выходе из подъезда, сообщает телеканал "360".
Однако вскоре начались проблемы с соседями, переросшие в настоящую травлю.
Сначала кто-то залил лаком щеколду, на которую закрывался пандус, и мама ребенка его не смогла открыть. Тогда же выяснилось, что кто-то проткнул колесо машины, и они с сыном не смогли вовремя уехать к специалистам.
Обращение в полицию тоже результата не дало: на жалобы матери ребенка-колясочника участковый не отреагировал, а самое "мягкое", что она услышала от соседей: "Надо было думать головой, когда рожала ребенка-инвалида".
Вскоре после этих инцидентов ей с сыном пришлось уехать в больницу. За это время выяснилось, что пандус соседи выломали вовсе.
В столичном управлении СК РФ сообщили, что уже проводят проверку как по факту выломанного пандуса, так и по сообщениям о бездействии сотрудников правоохранительных органов, к которым родители обратились за помощью.
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович сообщил, что также присоединится к проверке, "но с другой стороны".
"Попробуем понять, что привело к инциденту. Это безобразие и прямое нарушение. Виновные должны быть наказаны", — цитирует ТАСС слова Бунимовича.
По мнению детского омбудсмена, восстановить пандус в доме необходимо немедленно — силами управляющей компании или местных властей, не дожидаясь, пока к восстановлению привлекут тех, кто его сломал.
Бунимович назвал это "удивительным недомыслием и жестокостью".
Он признался, что его "поражают люди, которые считают, что сами защищены от всего и у них, например, к старости не будет проблем с движением и им самим не понадобится пандус".
Ранее сообщалось о скандале в доме на улице Миклухо-Маклая в Москве. Там по инициативе одной из "активисток" соседи стали собирать подписи, чтобы выселить из дома больных раком детей из-за опасения "заразиться".
Специалисты назвали это "пещерным мракобесием". Дело приобрело большой резонанс, им заинтересовалась прокуратура. Соседи позже заявили, что подписали петицию, не глядя, и раскаиваются.
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