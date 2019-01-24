Путин поддержал Мадуро в разговоре по телефону

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро выразил поддержку законным властям страны в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса.

Об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, что в беседе с Мадуро Путин выразил поддержку законным властям страны и отметил, что грубое внешнее вмешательство в дела Венесуэлы попирает международные законы.

Президент России считает, что политический кризис в латиноамериканской стране нужно решать путем мирного диалога между властями и оппозицией.

В свою очередь, Мадуро поблагодарил своего собеседника за принципиальную позицию России и дал свои оценки опасному развитию событий в Венесуэле.

Главы государств подтвердили обоюдный настрой на продолжение двустороннего сотрудничества в различных сферах.