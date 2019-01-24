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Конфликт в Сирии 51 минута назад
Франция, Великобритания и Германия затормозили мирный процесс в Сирии
Еще одна иллюстрация двойных стандартов западных партнеров — процесс формирования Конституционного комитета в Сирии. Ценой огромных дипломатических усилий Россия в рекордно короткие сроки согласовала списки оппозиции с Дамаском, Анкарой и Тегераном. Но в ООН эту работу сочли незавершенной — после письма постпредов Франции, Британии и Германии — и затормозили мирный процесс. Об этом накануне вечером рассказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Встречу Путина и Эрдогана по Сирии — ключевых игроков в регионе — сегодня обсуждают все мировые издания — в контексте возможного вывода американских войск из арабской республики.
The Wall Street Journal, The Washington Post, Bloomberg, Al Jazeera пишут об углублении сотрудничества России и Турции. Обсуждают новые шаги по урегулированию конфликта в истерзанной войной стране. Положить конец кровопролитию могла бы конституционная реформа. За нее выступают и сирийские власти, и оппозиция, и страны Запада.
Осенью в Стамбуле лидеры России, Турции, Франции и Германии договорились сформировать комитет, который запустит реформу. Эммануэль Макрон на радостях тогда даже палец вверх поднимал.
Конституционный комитет должен объединить 150 человек — 50 от правительства Сирии, 50 от оппозиции, еще полсотни независимые общественные деятели.
От сложнейших переговоров, согласования кандидатур Запад устранился, всю работу взвалив на Россию и Турцию. Еще и ультимативно сроки задали жесточайшие — до конца 2018-го, то есть, на формирование было всего два месяца.
"Это была сложная работа. Мы согласовали и с Дамаском, и с Тегераном в непростой дискуссии, уверяю вас. Я уверен, что и турецким друзьям нашим было непросто согласовать этот список с оппозицией. Работа была закончена, и вдруг на заключительном этапе, когда уже нужно было поставить точку, в Женеве мы услышали, что некоторые наши партнеры считают эту работу незавершенной", — заявил президент России Владимир Путин.
Пресс-секретарь передает президенту письмо на имя генерального секретаря Организации Объединенных Наций. К нему обращаются постоянные представители при ООН от Германии, Франции, Великобритании.
"Пятый пункт: "Ваш спецпредставитель де Мистура не должен одобрить никакого заявления относительно конституционного комитета, которое гаранты Астаны сделают в Женеве 18-19 декабря". Это для нас было совершенно неожиданным, и мне трудно даже сейчас комментировать это обращение к генеральному секретарю со стороны наших партнеров, — отметил Путин.
"Это письмо, которое удивило всех нас. Ведь мы на Стамбульском саммите продемонстрировали, что дошли до общего решения", — сообщил Реджеп Эрдоган, президент Турции.
Тогда в Стамбуле свидетелем прорывного решения был и спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Радости не скрывал. Делился впечатлениями с нашей съемочной группой.
"Это была очень полезная встреча!" – сказал он.
Пройдет пара месяцев, и спецпосланник отчего-то заговорит по-другому. Он начнет придираться к нескольким кандидатурам в списке, называя их не нейтральными представителями, а агентами Асада.
"Ни один список не будет идеальным, мы знаем это, но, по нашей оценке, список нуждается в дальнейшем пересмотре и доработке ", — сказал Стаффан де Мистура, спецпредставитель генсека ООН по Сирии.
Это его прощальная речь в Совбезе ООН. Де Мистура уходил с должности спецпосланника. Во время его получасового выступления делегация США ведет себя так, как будто им заранее известно, что скажет докладчик.
В СМИ писали — Де Мистуру список полностью устраивал, но на него так нажали американцы вместе с британцами, немцами и французами, что он был вынужден сдаться. Возможно поэтому в той же речи с высокой трибуны седой дипломат посчитал нужным извиниться.
"Я глубоко сожалею, что не все получилось. Мне жаль", — отметил он.
Те, кто не только на словах, но и на деле за мир в Сирии рук не опускают. И Путин и Эрдоган после откровенной подлянки со стороны партнеров заявили — будем продолжать работать. Политики не теряют надежды сформировать в Сирии конституционный комитет.
"Мы наберемся, конечно, терпения, продолжим работу и с ними, хотя нам не очень понятно, на чем основана такая позиция. У меня уже состоялись разговоры с моими коллегами из Франции и из Федеративной Республики [Германии]. По линии МИДов, мы надеемся, удастся выстроить эту работу таким образом, что уровень доверия у нас будет восстановлен", — подчеркнул Путин.
Следующие переговоры по Сирии на высшем уровне пройдут в ближайшее время в нашей стране. Кроме России и Турции в них примет участие и иранская сторона.
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