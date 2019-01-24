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Ситуация на Украине 3 минуты назад
Встретив в Давосе Тимошенко, Порошенко надулся, как мышь на крупу
Закулисье внутриукраинской битвы в Альпах: кто хозяин в Украинском доме в Давосе, пытаются понять не только мировые СМИ, но и те, кому кандидаты в президенты Украины наперегонки жмут руки в рамках дискуссий. После рукопожатия Порошенко и Меркель скорость включила Тимошенко. В ее сети во всех смыслах попали президент Польши Дуда, бывший глава госдепа США Керри и еврокомиссар Йоханнес Хан: все они пополняли "Инстаграм" лидера "Батькивщины".
Кому точно с утра испортили настроение, так это Петру Порошенко. На традиционном украинском завтраке в Давосе в этом году, помимо уже привычной публики (мэра Киева Кличко и бывшего генсека НАТО Расмуссена), присутствовала и Юлия Тимошенко.
Кандидат в президенты и главный соперник Порошенко на этих выборах явилась в зал вся в черном, заняв столик номер 10. Ела йогурт и демонстративно не аплодировала президенту, который, впрочем, не сказал ничего нового.
"Многие говорили, что мир за углом, просто достаточно постучать в дверь к Путину, попросить, и сразу все наладится. Но за углом не мир, а агрессор", — говорит Порошенко.
Уже традиционно дискуссию ведет журналист CNN Фарид Закария — автор фильма о Путине. В этом году он явно симпатизирует Тимошенко.
"Надо честно сказать, что у них будет новый этап честных и свободных выборов, где нынешний президент Порошенко находится не на лидирующих позициях, в отличие от лидера оппозиции. Похоже, она победит", — считает Закария.
Он отмечает: Порошенко был недоволен, когда увидел Тимошенко. Но в этом и суть демократии: ты не выбираешь своих оппонентов. "Я был впечатлен", — признается журналист CNN.
О России Порошенко заговорил снова через пять часов — за ланчем. За 12 минут 12 раз прозвучали слова "Путин", "агрессия", "Россия". При этом Порошенко ни разу не вспомнил о том, что на Украине после январского повышения коммуналки 50 процентов населения не могут за нее платить и согреваются уже кирпичами.
По мнению Порошенко, таков рынок. "Для тех кто хочет понять, что означает фиксированная цена (ниже, чем рыночная) на определенные товары для людей: это то же самое, что Николас Мадуро делал в Каракасе в Венесуэле", — заявил президент Украины.
Это был явный выпад в сторону Тимошенко, которая как раз и пообещала своим избирателям фиксированные цены на газ.
"Я думаю, надо начинать с себя. Нечего пенять на Мадуро. Потому что когда Порошенко шел на президентские выборы, он обещал по тысяче гривен каждому солдату, который идет на контрактную службу. Он обещал бесплатную медицину. Он обещал нулевую терпимость к коррупции, и он обещал продать свой бизнес", — напоминает Юлия Тимошенко.
Повышение тарифов ЖКХ — это главное условие получения кредитов МВФ, которые так необходимы Украине. На то, что реформы буксуют, Порошенко указала глава фонда Кристин Лагард. На вопрос о том, как дела, звучит в ответ, что "все хорошо, но очень холодно".
И одно дело, когда похолодание на улице, а другое — в отношениях между странами.
О глобализации и ее последствиях говорили на завтраке Сбербанка. Сначала США активно использовали ее в своих интересах. Но теперь, когда Китай решил последовать их примеру, американцы пересматривают правила игры под себя.
На вопрос, не кажется ли ему, что сейчас в мире сложилась такая ситуация, когда главное правило в том, что нет никаких правил, Герман Греф отвечает, что с этим не согласен.
"Я считаю, что все-таки правила есть, они существуют. Но они, к сожалению, очень сильно устарели, и договориться о новых правилах пока не очень удается, – отмечает глава Сбербанка. – И в связи с тем, что старые правила не всегда адекватны реальности, государство часто действует в нарушение этих правил".
Экономический форум в Давосе как раз хорошая площадка, где можно обсудить все спорные вопросы. И хотя он закрывается только завтра, уже сегодня можно сказать: из-за отсутствия многих лидеров полноценной дискуссии в этом году не проучилось.
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