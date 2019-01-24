В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

Взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме в подмосковной Балашихе. После взрыва в здании начался пожар.

Из-за высокой температуры полопались стекла, передает телеканал "Россия 1". Данных о пострадавших нет. ЧП произошло на верхнем этаже многоквартирного жилого дома по адресу микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 2. На месте работают спасатели. Причина взрыва пока не названа.