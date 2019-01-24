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24 января 201921:34

В Нальчике неизвестные пытались зарезать экипаж ДПС

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом общественность проинформировали в пресс-службе ведомства.

 

Сообщается, что нападение на полицейских произошло в тот момент, когда экипаж ДПС для проверки остановил автомобиль. В этот момент, пользуясь тем, что внимание инспекторов сосредоточено на проверке документов, на них с ножами напали четверо мужчин.

В ответ полицейские открыли огонь на поражение, убив троих нападавших и ранив четвертого.

Преступники успели ранить одного из стражей порядка.

 

На месте происшествия работает следственная группа, устанавливаются личности преступников и детали случившегося.

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