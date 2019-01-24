"Двуглавый орел" раскроет правду о расказачивании

Общество развития русского исторического просвещение "Двуглавый орел" собирается пролить свет на историю расказачивания и представить реальную картину событий столетней давности, обещает председатель общества Константин Малофеев. "Историческая справедливость и память должны быть восстановлены", — считает он.

100 лет назад, 24 января 2019 года, была принята секретная антиказачья директива "Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах". Ее подписал председатель ВЦИК Яков Свердлов. Это положило начало уничтожение многомиллионной этносоциальной группы. Истории расказачивания, уверен глава общества "Двуглавый орел", уделено ничтожно мало внимания в общепринятых исторических хрониках российского государства. При этом, подчеркивает Малофеев, кровавые события коснулись граждан и семей казаков, которые являются неотъемлемой частью населения страны, а их уцелевшие потомки живут среди нас по сей день. Жертвами террора стали более миллиона казаков.

"Продолжение замалчивания этой страшной темы, — говорит о тех трагических исторических событиях заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, связям с соотечественниками и евразийской интеграции Виктор Водолацкий, — тоже является своего рода геноцидом, поэтому, в первую очередь, от нас зависит судьба казачества".

По мнению современных казаков, захватившие власть в России большевики хорошо понимали, что казаки – единственная сила, способная к самоорганизации. Именно так охарактеризовал их один из главных идеологов большевизма Лев Троцкий. Идеологи "мировой революции" объявили "народом-помещиком" и "опорой самодержавия".