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24 января 201922:12

В Балашихе на пожаре погибли два человека

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В многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе возник пожар. Загорелась квартира на пятнадцатом этаже, в которой проводился ремонт. Возгорание привело к обрушению части кровли. Жертвами пожара стали двое мужчин. По предварительной версии, это рабочие, проводившие в квартире многоэтажки ремонт.

 

В квартире загорелись стройматериалы, пояснила представитель подмосковного главка Следственного комитета России Ольга Врадий. Огонь охватил 30 квадратных метров. Из дома 20 на Кольцевой улице было эвакуировано 30 человек, включая пятерых детей.

"Открытое горение было быстро ликвидировано прибывшими на место происшествия пожарными расчетами. Причиной возникновения пожара могло стать короткое замыкание в электронагревателе. На место происшествия прибыли следователи. При этом в МЧС особо подчеркивают, что начало пожара сопровождал не взрыв, а "хлопок стекол". Стекла лопнули, по предварительным данным, из-за высокой температуры.

 

Дом в микрорайоне Янтарный не газифицирован, отметили в пресс-службе МЧС по Московской области. Он построен в 2017 году.

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