Есть ли жизнь после 30: как оскандалилась региональная чиновница

Начинаем с высказывания, которое сегодня обсуждают все кому не лень. Мол, золотой фонд цитат региональных чиновников пополнился ещё одной. Автор — председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. Собственно — можем даже послушать.

"После 30 лет женщина четко понимает, что там, наверное, уже и деньги не нужны, а нужен тот малыш, которого она будет любить и очень ценить. Поэтому здесь приходит та осознанность, которая говорит о рождении ребенка в данной конкретной семье", — заявила спикер облдумы.

Формулировки, что и говорить — интересные. Причём прозвучали они не просто так. А по горячим следам закона, чуть раньше принятого местными парламентариями. Проголосовали за материальную помощь в размере 100 тысяч рублей — для тех, у кого родился первенец.

Задумка, в принципе, и понятная, и логичная. Ведь о необходимости стимулировать рождаемость и улучшать демографическую ситуацию — неоднократно говорили, в том числе, на федеральном уровне. И сама инициатива вроде бы, не из тех, кто могут кого-либо огорчить. Однако тут — нюанс.

Маткапитал, согласно решению новгородских депутатов полагается молодым матерям в возрасте до 29 лет включительно. В то время как роженицам категории "тридцать плюс" — платить не будут. С чего вдруг — такой ценз? И почему о нём сообщили с такими интонациями?

По логике спикера областного парламента после 30 лет женщину вообще ничего не может интересовать кроме ребенка. Какие уж там деньги. Может, хотела что-то другое сказать — но по факту высказывания получилось-то, что получилось.

"Женщине вне зависимости от возраста нужны деньги, и говорить, что женщине после 30 они не нужны, а нужен только ребёнок не только не этично, но глупо! Мы понимаем реакцию законодателей, которые пытаются таким образом мотивировать мам рожать как можно в более раннем возрасте, но дискриминация по возрасту — недопустима", — заявила Ирина Волынец, глава Национального родительского комитета.

Теперь госпожа Писарева пытается всеми средствами оправдаться: мол, ее слова неверно трактовали некоторые СМИ, их якобы просто выдернули из контекста. Где-то это уже было.

"Разъясню ещё свою фразу, растиражированную некоторыми СМИ. Имелось в виду следующее. Безусловно, материальная поддержка нужна всем, и в 30 лет, и в 40. Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребёнка из-за того, что сначала хотят "встать на ноги", — сообщила чиновница.

Интересно, что еще на заседании возразить спикеру попытались некоторые депутаты: мол, все понимаем, денег в бюджете дотационного региона и так немного, но процент так называемых "старородящих" в области ведь тоже велик. 30 % женщин, которые впервые становятся мамами – уже более 29 лет. И финансовая помощь им бы тоже не была бы лишней.

"Тогда надо решать эту проблему более глубоко, не 100 тысяч, пусть будет 50, но для всех женщин. Можно было разделить в равных пропорциях. Если мы поставили перед собой задачу помочь материально нашим мамам, в рождении ребенка, в уходе за ним — это замечательное предложение, но сказав "а" надо говорить всё это до конца", — рассказал Александр Кашицын, депутат Новгородской областной думы, врач- хирург.

В Государственной Думе слова главы новгородского парламента тоже не оценили. Но за коллегу заступились – мол, ничего плохого она, конечно, не имела в виду, просто выразилась действительно неправильно.

"Высказывание председателя новгородского парламента, оно не аккуратное, оно дискриминационное, но я думаю, что она так не думает в глубине души. И я думаю, что в области будут приняты все меры для поддержки всех, абсолютно, матерей, кто рождает первого ребенка. Первенец — это самый большой праздник в семье и не важно, в каком возрасте находится мама, папа – нужно поддерживать здесь молодые семьи, и не только молодые", — проинформировал общественность Михаил Дегтярев, депутат Госдумы.

Многие эксперты обращают особое внимание на то, все чаще женщины рожают первого ребенка после тридцати. И зачастую это связано с медицинскими проблемами будущих мам, а вовсе не желание "встать на ноги" или сначала "пожить для себя". Поддерживать таких мам необходимо, как и любых других.

"Этот ее посыл был не очень корректен, но подразумевал, наверное, совсем другое, потому что подчеркивалось, что после того, как человек будет иметь и жилье и работу, и семья есть, то решение о рождении ребенка – осознанное и никакие деньги повлиять на него не могут", — говорит Валентина Петренко, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России".

В общем, неаккуратное высказывание бывшего учителя начальных классов, бывшего директора центра социальной помощи семьи и детей, а ныне спикера парламента целой области наделало немало шума далеко за пределами Великого Новгорода. И, казалось бы, благая идея местных законотворцев приобрела нелицеприятный оттенок. Как не раз уже было сказано: лучше уж промолчать, чем такое говорить.