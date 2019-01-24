Новости Общество

Все видео этой рубрики
24 января 201922:50 Станислав Бернвальд

Есть ли жизнь после 30: как оскандалилась региональная чиновница

Начинаем с высказывания, которое сегодня обсуждают все кому не лень. Мол, золотой фонд цитат региональных чиновников пополнился ещё одной. Автор — председатель Новгородской областной думы Елена Писарева. Собственно — можем даже послушать.

"После 30 лет женщина четко понимает, что там, наверное, уже и деньги не нужны, а нужен тот малыш, которого она будет любить и очень ценить. Поэтому здесь приходит та осознанность, которая говорит о рождении ребенка в данной конкретной семье", — заявила спикер облдумы.

Формулировки, что и говорить — интересные. Причём прозвучали они не просто так. А по горячим следам закона, чуть раньше принятого местными парламентариями. Проголосовали за материальную помощь в размере 100 тысяч рублей — для тех, у кого родился первенец.

Задумка, в принципе, и понятная, и логичная. Ведь о необходимости стимулировать рождаемость и улучшать демографическую ситуацию — неоднократно говорили, в том числе, на федеральном уровне. И сама инициатива вроде бы, не из тех, кто могут кого-либо огорчить. Однако тут — нюанс.

Маткапитал, согласно решению новгородских депутатов полагается молодым матерям в возрасте до 29 лет включительно. В то время как роженицам категории "тридцать плюс" — платить не будут. С чего вдруг — такой ценз? И почему о нём сообщили с такими интонациями?

По логике спикера областного парламента после 30 лет женщину вообще ничего не может интересовать кроме ребенка. Какие уж там деньги. Может, хотела что-то другое сказать — но по факту высказывания получилось-то, что получилось.

"Женщине вне зависимости от возраста нужны деньги, и говорить, что женщине после 30 они не нужны, а нужен только ребёнок не только не этично, но глупо! Мы понимаем реакцию законодателей, которые пытаются таким образом мотивировать мам рожать как можно в более раннем возрасте, но дискриминация по возрасту — недопустима", — заявила Ирина Волынец, глава Национального родительского комитета.

Теперь госпожа Писарева пытается всеми средствами оправдаться: мол, ее слова неверно трактовали некоторые СМИ, их якобы просто выдернули из контекста. Где-то это уже было.

"Разъясню ещё свою фразу, растиражированную некоторыми СМИ. Имелось в виду следующее. Безусловно, материальная поддержка нужна всем, и в 30 лет, и в 40. Но мы хотим поддержать именно молодые семьи, которые только начинают свой жизненный путь и откладывают рождение ребёнка из-за того, что сначала хотят "встать на ноги", — сообщила чиновница.

Интересно, что еще на заседании возразить спикеру попытались некоторые депутаты: мол, все понимаем, денег в бюджете дотационного региона и так немного, но процент так называемых "старородящих" в области ведь тоже велик. 30 % женщин, которые впервые становятся мамами – уже более 29 лет. И финансовая помощь им бы тоже не была бы лишней.

"Тогда надо решать эту проблему более глубоко, не 100 тысяч, пусть будет 50, но для всех женщин. Можно было разделить в равных пропорциях. Если мы поставили перед собой задачу помочь материально нашим мамам, в рождении ребенка, в уходе за ним — это замечательное предложение, но сказав "а" надо говорить всё это до конца", — рассказал Александр Кашицын, депутат Новгородской областной думы, врач- хирург.

В Государственной Думе слова главы новгородского парламента тоже не оценили. Но за коллегу заступились – мол, ничего плохого она, конечно, не имела в виду, просто выразилась действительно неправильно.

"Высказывание председателя новгородского парламента, оно не аккуратное, оно дискриминационное, но я думаю, что она так не думает в глубине души. И я думаю, что в области будут приняты все меры для поддержки всех, абсолютно, матерей, кто рождает первого ребенка. Первенец — это самый большой праздник в семье и не важно, в каком возрасте находится мама, папа – нужно поддерживать здесь молодые семьи, и не только молодые", — проинформировал общественность Михаил Дегтярев, депутат Госдумы.

Многие эксперты обращают особое внимание на то, все чаще женщины рожают первого ребенка после тридцати. И зачастую это связано с медицинскими проблемами будущих мам, а вовсе не желание "встать на ноги" или сначала "пожить для себя". Поддерживать таких мам необходимо, как и любых других.

"Этот ее посыл был не очень корректен, но подразумевал, наверное, совсем другое, потому что подчеркивалось, что после того, как человек будет иметь и жилье и работу, и семья есть, то решение о рождении ребенка – осознанное и никакие деньги повлиять на него не могут", — говорит Валентина Петренко, председатель Всероссийского общественного движения "Матери России".

В общем, неаккуратное высказывание бывшего учителя начальных классов, бывшего директора центра социальной помощи семьи и детей, а ныне спикера парламента целой области наделало немало шума далеко за пределами Великого Новгорода. И, казалось бы, благая идея местных законотворцев приобрела нелицеприятный оттенок. Как не раз уже было сказано: лучше уж промолчать, чем такое говорить.

Сейчас

22:01

В Балашихе на пожаре погибли два человека

21:06

В жилом доме в Балашихе прогремел взрыв

19:41

Путин поддержал Мадуро в разговоре по телефону

18:02

Януковича приговорили к 13 годам

17:59

Чемпионат Европы. Коляда лидирует после короткой программы, Самарин - второй

17:56

Алекс Салмонд отпущен после допроса

17:22

В Киеве демонтировали памятник Суворову

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Балашихе на пожаре погибли два человека

В Балашихе на пожаре погибли два человека

37 минут назад
Два президента для Венесуэлы: армия отказалась поддержать "вульгарный госпереворот"

Два президента для Венесуэлы: армия отказалась поддержать "вульгарный госпереворот"

1 час назад
"Это не цензура": депутаты объяснили суть законопроектов о фейках и оскорблении власти

"Это не цензура": депутаты объяснили суть законопроектов о фейках и оскорблении власти

2 часа назад
В Нальчике неизвестные пытались зарезать экипаж ДПС

В Нальчике неизвестные пытались зарезать экипаж ДПС

1 час назад
Скандал, истерики и нелепые обвинения: Украина вызвала кризис в ПАСЕ

Скандал, истерики и нелепые обвинения: Украина вызвала кризис в ПАСЕ

1 час назад
Тарасова и Морозов стали серебряными призерами чемпионата Европы

Тарасова и Морозов стали серебряными призерами чемпионата Европы

58 минут назад
Топ-10 стран с самыми высокими доходами от туризма в 2018 году

Топ-10 стран с самыми высокими доходами от туризма в 2018 году

14 часов назад
"Надо было думать, когда рожала": москвичи выломали пандус для ребенка-инвалида

"Надо было думать, когда рожала": москвичи выломали пандус для ребенка-инвалида

3 часа назад
Помогите Дане: малыш не выживет без трансплантации костного мозга

Помогите Дане: малыш не выживет без трансплантации костного мозга

13 часов назад
Противостояние Каракаса и Вашингтона: давняя история конфликта

Противостояние Каракаса и Вашингтона: давняя история конфликта

5 часов назад
Василий Мищенко пытался уплыть в трюме из Измаила в Лондон ради встречи с "битлами"

Василий Мищенко пытался уплыть в трюме из Измаила в Лондон ради встречи с "битлами"

7 часов назад
Януковича приговорили к 13 годам и аресту имущества

Януковича приговорили к 13 годам и аресту имущества

4 часа назад
"Так оно в действительности было". Ветеранам показали блокбастер Т-34

"Так оно в действительности было". Ветеранам показали блокбастер Т-34

23.01.2019 21:31
В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

22.01.2019 12:55
На Украине катастрофически быстро растет заболеваемость корью

На Украине катастрофически быстро растет заболеваемость корью

1 час назад
Встретив в Давосе Тимошенко, Порошенко надулся, как мышь на крупу

Встретив в Давосе Тимошенко, Порошенко надулся, как мышь на крупу

2 часа назад
Полиция прекратила активные поиски пропавшего самолета с футболистом Салой

Полиция прекратила активные поиски пропавшего самолета с футболистом Салой

2 часа назад
В аэропорту Алма-Аты пытались сдать в багаж скандального блогера

В аэропорту Алма-Аты пытались сдать в багаж скандального блогера

2 часа назад
Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото

Samsung Galaxy S10 и S10+: качественные "живые" фото

3 часа назад
Исследование: какие ошибки пользователей делают компьютеры уязвимыми

Исследование: какие ошибки пользователей делают компьютеры уязвимыми

4 часа назад
"Ждуля" - бывший следователь объяснила брак с пожизненно заключенным киллером

"Ждуля" - бывший следователь объяснила брак с пожизненно заключенным киллером

4 часа назад
Алекс Салмонд отпущен после допроса

Алекс Салмонд отпущен после допроса

4 часа назад
После отречения от престола экс-короля Малайзии "Мисс Москва" может с ним развестись

После отречения от престола экс-короля Малайзии "Мисс Москва" может с ним развестись

4 часа назад
Обезьяны мутируют быстрее людей

Обезьяны мутируют быстрее людей

5 часов назад
В Киеве демонтировали памятник Суворову

В Киеве демонтировали памятник Суворову

5 часов назад
Противники "дома-монстра" на Мичуринском пригнали к стройке броневик

Противники "дома-монстра" на Мичуринском пригнали к стройке броневик

5 часов назад
Браузер Microsoft распознает фейковые новости

Браузер Microsoft распознает фейковые новости

5 часов назад
Бывший замминистра энергетики Кравченко задержан за мошенничество

Бывший замминистра энергетики Кравченко задержан за мошенничество

6 часов назад
Минобороны РФ: самолеты ВКС не нарушали границ Швеции

Минобороны РФ: самолеты ВКС не нарушали границ Швеции

6 часов назад
Чиновники предложили 103-летней женщине еще подождать квартиру

Чиновники предложили 103-летней женщине еще подождать квартиру

6 часов назад
We are sexy: Кличко в Давосе завлекает инвесторов на Украину сексуальностью

We are sexy: Кличко в Давосе завлекает инвесторов на Украину сексуальностью

6 часов назад
Престарелые мстители: "Бабушка легкого поведения" снова вышла на киноэкраны

Престарелые мстители: "Бабушка легкого поведения" снова вышла на киноэкраны

6 часов назад
Столичный таксист организовал для состоятельных клиентов засаду

Столичный таксист организовал для состоятельных клиентов засаду

7 часов назад
"Где мой нож?!": дебош полуголого мужчины в московском "Макдоналдсе" попал на видео

"Где мой нож?!": дебош полуголого мужчины в московском "Макдоналдсе" попал на видео

7 часов назад
Находящий под стражей Карлос Гон лишился поста главы Renault

Находящий под стражей Карлос Гон лишился поста главы Renault

7 часов назад
Спасение ребенка из колодца: операция входит в решающую стадию

Спасение ребенка из колодца: операция входит в решающую стадию

7 часов назад
Камера с "птичьим зрением" позволила взглянуть на мир глазами пернатых

Камера с "птичьим зрением" позволила взглянуть на мир глазами пернатых

7 часов назад
Самые холодные места России

Самые холодные места России

7 часов назад
Толстых в армии гораздо меньше, чем кажется Роспотребнадзору

Толстых в армии гораздо меньше, чем кажется Роспотребнадзору

9 часов назад
Представлен обновленный пикап Ford Ranger

Представлен обновленный пикап Ford Ranger

9 часов назад
Горящий танкер, дрейфующий в Черном море, взят на буксир

Горящий танкер, дрейфующий в Черном море, взят на буксир

9 часов назад
В Историческом музее пропала древняя икона

В Историческом музее пропала древняя икона

10 часов назад
Одно яйцо в день снижает риск диабета

Одно яйцо в день снижает риск диабета

10 часов назад
Посольство США: показ Минобороны РФ ракеты 9М729 нас не разубедил

Посольство США: показ Минобороны РФ ракеты 9М729 нас не разубедил

10 часов назад
Знаменитое Instagram-яйцо стало героем симулятора свиданий

Знаменитое Instagram-яйцо стало героем симулятора свиданий

11 часов назад
15 фильмов и мультфильмов 2019 года, которые нельзя пропустить

15 фильмов и мультфильмов 2019 года, которые нельзя пропустить

12 часов назад
Чистота без густоты: Роскачество назвало лучшие моющие средства

Чистота без густоты: Роскачество назвало лучшие моющие средства

14 часов назад
Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

23.01.2019 12:30
"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

"Крабовая ловушка-2. Побег Кана". Смотрите в выходные на "России 24"

21.01.2019 19:37