Ответ на предложение: Анатолий Чубайс сильно удивил Марию Захарову

Официальный представитель российской дипломатии Мария Захарова ответила главе правления "Роснано" Анатолию Чубайсу на предложение стать ведущей телешоу "Дом-2", а Ольгу Бузову продвинуть в МИД. "Не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", — отметила она.

На Гайдаровском форуме 16 января Анатолий Чубайс заявил, что считает Россию одной из самых энергорасточительных стран мира. И причина этому — низкая стоимость электроэнергии. Но к росту цен на электричество, добавил он, надо подходить осторожно и взвешено, поскольку Россия – страна бедная.

"Почему значительная часть россиян живет бедно?" – спросила Чубайса Мария Захарова через свою страничку в Facebook.

Так и завязалось общение между ними. Бывший вице-премьер российского правительства напомнил, что покинул Белый дом более 20 лет назад. При этом в то время, когда он работал в правительстве, рубль был деревянным и неконвертируемым, частное предпринимательство было преступлением, Сбербанк – банкротом, магазины – пустыми, реальная инфляция превышала 100%, падение экономики – 12%, а средняя зарплата составляла около 12 долларов в месяц. Работа правительства, в котором был Чубайс, заложила основы роста экономики и ликвидации дефицита, добавил экс-чиновник.

"Все описанные вами "экономические достижения" вспоминаю с дрожью, — продолжила дискуссию с главой "Роснано" официальный представитель Смоленской площади. — Хотя вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос "почему в богатой стране люди живут бедно", текст представляет собой лучшее учебное пособие по 1990-м".

"Уверена, пост войдет в историю ваших, как вы отметили, "многочисленных ошибок", — подчеркнула Мария Захарова.