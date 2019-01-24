"Локомотив" разгромил "Слован" и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ

Ярославский "Локомотив" на своей площадке нанес разгромное поражение братиславскому "Словану" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:0, которая гарантировала "железнодожникам" место в плей-офф Кубка Гагарина.

За победителей отличились Николай Коваленко, Данил Юртайкин, Рушан Рафиков, Степан Санников, Егор Коршков, Александр Елесин и Данил Юртайкин.

Вратарь "Локомотива" Илья Коновалов оформил девятый "сухарь" в нынешнем чемпионате, сравнявшись по этому показателю с голкипером ЦСКА Ларсом Юханссоном.

Ярославские хоккеисты набрали 73 очка после 53 игр и занимают третье место в Западной конференции. "Слован" остался последней командой Запада с 27 баллами после 53 матчей.

В другой встрече дня санкт-петербургский СКА на домашнем льду лишь по буллитам сломил сопротивление астанинского "Барыса" – 3:2.