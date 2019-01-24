Пожар в жилом доме в Балашихе полностью потушен

По информации МЧС России, возгорание в квартире жилого дома в подмосковной Балашихе полностью ликвидировано в 22:19 по московскому времени.

Как сообщалось, пожар возник на 15-м – последнем – этаже жилого дома по адресу: микрорайон Янтарный, Кольцевая улица, дом 20. В квартире произошло возгорание строительных материалов на площади 20 квадратных метров. В результате ЧП погибли два человека, предположительно, это производившие в квартире ремонт рабочие, напоминает ТАСС.

По предварительным данным, причиной пожара стали два хлопка газовых баллонов, использовавшихся при ремонте. В результате этих хлопков также повреждены стены здания и шахты лифта.