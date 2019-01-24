Николас Мадуро отказался досрочно покинуть пост президента Венесуэлы

Как сообщило Венесуэльское агентство новостей, президент страны Николас Мадуро, выступая в Верховном суде, заявил, что не собирается покидать свой пост. По его словам, он продолжит руководить Венесуэлой до 2025 года. "Я буду мужественным, и меня поддержат народ и армия", — подчеркнул глава государства.

В свою очередь, председатель Верховного суда Венесуэлы Майкель Морено заявил, что возглавляемая им инстанция считает Николаса Мадуро единственным законным главой государства. "Мы не признаем любые неконституционные попытки узурпировать пост, на который избираются волей народа, путем насильственных действий с целью насмеяться над демократическим волеизъявлением венесуэльского народа и спровоцировать нарушение конституционного строя", — написал Морено в своем Twitter.

Как сообщалось, накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Действующий президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США, напоминает ТАСС.

Хуана Гуайдо признали временным президентом Венесуэлы страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Албания, Грузия, США и Организация американских государств. В поддержку Николаса Мадуро высказались Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия в Венесуэле мирным путем и выступили против вмешательства извне в дела страны. Генеральный секретарь ООН призвал к диалогу для разрешения кризиса.