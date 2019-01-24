Рижское "Динамо" по буллитам обыграло минских одноклубников в матче КХЛ

Матчем между рижским и минским "Динамо" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Латвийская команда на своем льду победила белорусских хоккеистов лишь в серии буллитов со счетом 3:2 и продолжила борьбу за путевку в плей-офф Кубка Гагарина.

Гости открыли счет уже на 2-й минуте первого периода. За минчан отличился Дэвид Бут. После перерыва Брэндон Макмиллан отквитал гол. В третьем периоде Лаурис Дарзиньш вывел рижан вперед. Но за 3 секунды до финальной сирены форвард гостей Алексей Терещенко перевел игру в овертайм.

В дополнительное время командам отличиться не удалось. А в серии послематчевых буллитов точный бросок Мэтью Майоне принес рижскому "Динамо" победу.

Латвийские хоккеисты занимают девятое место на Западе, набрав 52 балла после 52 игр. Всего очко отделяет рижан от кубковой восьмерки. Минское "Динамо" располагается на 11-й позиции в турнирной таблице Западной конференции (34 балла, 51 матч).