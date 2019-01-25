Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Балашихе

Шахта лифта и крыша дома в Балашихе были повреждены в результате пожара в квартире на 15-м этаже. Жертвами стали двое рабочих, они же, предположительно, были и виновниками ЧП. СКР обнародовал видео из обгоревшей квартиры.

Трагический инцидент произошел около девяти часов вечера на последнем этаже дома 20 по Кольцевой улице. Первоначально появились сообщения о взрыве, однако позже спасатели опровергли их, уточнив, что хлопки были вызваны треснувшим под давлением стеклопакетом.

На кадрах виден почерневший газовый баллон, которые используются при установке натяжных потолков. По предварительным данным, вспыхнули хранившиеся тут же стройматериалы — общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуировали 30 жильцов, а вот самих рабочих спасти не удалось — их тела обнаружили после того, как удалось совладать с огнем.

Следователи склоняются к версии, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. При этом были повреждены стены квартиры, шахта лифта и крыша — частично обрушилась кровля. Сотрудники управляющей компании уже готовы начать восстановительные работы.