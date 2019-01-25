Новости Происшествия

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25 января 201900:10

ДТП с участием скорой в Москве: четверо пострадавших

В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и такси. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Автомашины столкнулись на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, передает ТАСС. На место происшествия выехали инспекторы ДПС. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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