ДТП с участием скорой в Москве: четверо пострадавших

В Москве на Мичуринском проспекте произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и такси. В результате инцидента пострадали четыре человека.

Автомашины столкнулись на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов, передает ТАСС. На место происшествия выехали инспекторы ДПС. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.