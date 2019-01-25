Тема:
Политическая нестабильность в Венесуэле 1 час назад
Венесуэла: кто стоит за политической дестабилизацией в регионе
Соединенные Штаты выделяли деньги не только на "продвижение демократии", а прицельно на поддержку оппозиционной Национальной Ассамблеи Венесуэлы. Почти 97 миллионов долларов за год. Новые протесты в Венесуэле, а также успех, который правые политики одержали в соседних странах, заставляют наблюдателей говорить о кризисе левых идей в регионе.
Чили и Аргентина, Гватемала и Перу, Бразилия — все чаще в странах Центральной и Южной Америки к власти приходят правые политики.
Левые взгляды десятилетиями преобладали в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна: левые романтики либо с оружием в руках брали власть, как на Кубе, и в Никарагуа. Либо побеждали на выборах и проводили важные социальные реформы — как Нестор Киршнер в Аргентине, или Лула да Сильва в Бразилии. Или же формировали мощное и влиятельное подполье, а потом, опять же, выигрывали выборы, как Соцпартия Чили. Теперь все меняется, на пике популярности те, кто обещает понятные перемены, здесь и сейчас: как правило, по одной и той же схеме: сначала дружба с США, а потом безопасные границы и стабильную экономику.
Ряд экспертов предполагает, что о правом повороте здесь речи не идет, и что меняется здесь в основном риторика.
"Чавес, Моралес, Корреа. Это регион, у жителей которого был большой опыт с политиками-популистами. Говоря о популизме, я не имею в виду конкретный режим, а говорю о принятом стиле: стратегии, к которой прибегают, чтобы делать политику — и к ней могут прибегать все стороны политического процесса", — считает Александра Хуннеус, преподаватель права в Университете Висконсина.
В том же ключе ситуацию комментирует издание "Форин Полиси": после успеха Трампа на выборах 2016 года, правые лидеры Латинской Америки стали ему подражать, нередко — успешно. Авторы подчеркивают, что новые правые не полностью копируют Трампа, в частности, они не поддерживают протекционизм, не борются с истеблишментом. Но, как и он, выступают за консервативные ценности, позиционируют себя как жестких националистов, и именно это делает их популярными. И это новая тенденция в латиноамериканской политике, подчеркивает издание.
Журнал "Нэйшн" пишет о кризисе левых идей в регионе, конкретнее — о грандиозном провале и столь же впечатляющем крушении политиков так называемой "розовой волны": недостаточно радикальных, чтобы называться "красными", но все равно крайне левых. Автор напоминает, движение в целом возникло из-за недовольства неолиберальной политикой, которую Штаты продвигали во многих странах Латинской Америки. Однако сложилось так, что США и капитализм как таковой — никуда не ушли из региона, а многие левые не смогли ни оказать сопротивления, ни предложить альтернативную привлекательную повестку.
Так получилось не везде: государствами, где левые политики сохраняют влияние и сегодня — остаются Мексика, Уругвай, Боливия, Никарагуа, а также Куба.
Ранее по теме
-
Президент России выразил поддержку законным властям Венесуэлы1 час назад
-
Николас Мадуро отказался досрочно покинуть пост президента Венесуэлы2 часа назад
-
Два президента для Венесуэлы: армия отказалась поддержать "вульгарный госпереворот"5 часов назад
-
Путин поддержал Мадуро в разговоре по телефону5 часов назад
-
Противостояние Каракаса и Вашингтона: давняя история конфликта8 часов назад
-
Венесуэла готова обратиться за помощью к России10 часов назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин позвонил Мадуро со словами поддержки
- Януковичу дали 13 лет
- Су-27 отогнал шведского разведчика от границ России
- Фейковые новости запретят законодательно
- Экс-премьера Шотландии обвинили в домогательствах
Самое читаемое
-
Спасение мальчика из колодца, 10-й день: последние новости
- Муж зверски убитой многодетной матери в Псебае не пришел в суд
- Мужчина, зарезавший жену на парковке, сделал это из-за ребенка
- Голый мужчина избил полицейских. Видео
- В Приморье братки провели урок полового воспитания для детей
Вести.Экономика
-
Мадуро: Венесуэла разрывает дипломатические отношения с США
- Первое заседание ЕЦБ в этом году: будут ли сюрпризы?
- Топ-6 крупнейших производителей компьютеров в мире
- Венесуэла: анатомия экономического распада
- Почему текущие цены на нефть губительны для сланцевых компаний
Вести.Hi-tech
-
Президент Xiaomi использует сгибаемый смартфон: видео
- "Яндекс" выпустил автокомпьютер с "Алисой"
- Флагманский Honor View 20 официально представлен в России и мире
- В России испытывают устройство для набора текста силой мысли
- Названы смартфоны, делающие самые лучшие селфи
Авто.Вести.Ru
-
Китаец за 1 млн: старт продаж и цены на обновленный Geely Emgrand X7
- Видео: как собираются правительственные лимузины Aurus
- Яндекс выпустил "убийцу" штатных автомагнитол за 30 тысяч рублей
- Маленький и дешевый кроссовер Skoda будет называться Kamiq
- Авито обвиняет Авто.ру в краже объявлений
Недвижимость
-
Эмин Агаларов рассказал, как вывез люкс за МКАД
- Ветер сдул капремонт с дома
- Самые крупные взрывы бытового газа в России
- Сколько лет понадобится, чтобы накопить на московскую однушку
- Женщина забила квартиру мусором и поселилась на лестнице
- Гардероб на чердаке и бассейн на крыше: москвичи страдают от коммерсантов
Вести.Медицина
-
Главный онколог России прогнозирует стремительный рост числа онкобольных
- Курение марихуаны меняет структуру мозга, и вот каким образом
- Меню из будущего: 5 белковых продуктов, которые полезнее, чем говядина
- Счастливые воспоминания спасут подростков от депрессии
- 15 банок пива, чтобы жить: экстремальное лечение при алкогольном отравлении
- Прерывистое дыхание во сне увеличивает риск смерти
Вести.Стиль
-
Модные итоги: 10 самых ярких выходов на красную ковровую дорожку 2018 года
- Из зимы в лето: как подготовить организм к резкой смене климата?
- 5 шагов к идеальной осанке. Простой комплекс для укрепления позвоночника
- Парфюмерные итоги: 5 самых популярных ароматов 2018 года
- Как встроить цвет года "живой коралл" в зимний гардероб
Вести в 20.00
-
Проамериканский мятеж в Венесуэле
- Порошенко и Тимошенко поругались в Давосе
- Грузию и Украину охватила корь
Вести-Москва
-
"Европа" в Балашихе: обманутые дольщики уже 5 лет ждут своих квартир
- Задержаны бандиты, грабившие пассажиров такси
- Новый участок Сокольнической линии метро планируют запустить уже в мае
- Врачи НИИ Склифосовского осваивают систему ЕМИАС
- На сцену "Табакерки" возвращается спектакль "Матросская тишина"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Художник показал, как будут выглядеть принцессы Дисней с реалистичными телами
- За что хвалят и ругают новое "Простоквашино"
- Мультфильмы, которые родители никогда не покажут своим детям
- Художница превратила российских звезд в персонажей "Союзмультфильма"
- Как переделывают мультфильмы в разных странах
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Космическая юла: чёрная дыра в нашей галактике вращается на предельной скорости
- Бактерии в носу помогают человеку защищаться от вирусов гриппа
- Лето близко: снимки "Кассини" указали на метановый дождь на Титане
- Кофейный кризис? 60% кофейных деревьев оказались под угрозой
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Тутта Ларсен потеряла мужа, ребенка и чудом выжила сама
- Известного актера нашли на улице
- Накануне оглашения завещания объявился внебрачный сын Эдуарда Успенского
- Дочь и вдова известного актера заявили о пропаже наследства
Телеканал "Культура"
-
Дэвид Боуи. Человек, который упал на Землю
- Юбилей Василия Ланового
- В Москве простились с актером Иваном Бортником
- В Египте обнаружена нетронутая гробница возрастом более 4 тысяч лет
Москва 24
-
СК проверит информацию о грубой форме урока полового воспитания в Приморье
- "Страдает отклонениями". Сестра угонщика самолета прокомментировала инцидент
- Выжившего при крушении бомбардировщика доставили в Москву
- Футбольные фанаты устроили самосуд над подростками. Видео
- Названы сроки выписки спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца