Метель нарушила движение поездов с Саратовской области

В четверг, 24 января, в Саратовской области сильная метель стала причиной нарушения графика движения поездов. К настоящему времени задерживаются 10 поездов дальнего следования и восемь пригородных поездов.

Работы по очистке железнодорожной инфраструктуры от снежных заносов ведутся в непрерывном режиме. В задерживающихся поездах для пассажиров организовано питание и обеспечение водой, а пассажирам, ожидающим поезда, предоставляются места в комнатах отдыха. Принявшие решение отказаться от поездки могут сдать билеты в кассу без удержания сборов. На 25 и 26 января для обеспечения перевозки пассажиров назначаются дополнительные пригородные поезда.

По данным Главного управления МЧС России по региону, в ночь на пятницу в Саратовской области ожидается сильный снег, метель с ухудшением видимости до 500 и менее метров. Температура воздуха ночью понизится до 19-24 градусов ниже нуля, днем ожидается 8 — 13 градусов мороза.