Министерство обороны опубликовало документы о блокаде Ленинграда
Как готовили прорыв блокады Ленинграда, как строили Дорогу жизни? Новые детали важнейших событий Великой Отечественной войны теперь можно узнать из рассекреченных документов. Архивные данные опубликовало Минобороны России.
Рядом с потускневшим машинописным текстом "Совершенно секретно" совсем свеженький синий штамп — "Рассекречено". Новые факты и документы о блокаде Ленинграда Министерство обороны опубликовало к 75-летию освобождения города. Среди них, например, "Постановление о строительстве дороги через Ладожское озеро". О том, что сам документ существовал, исследователи и даже школьники, внимательно читавшие учебник истории, разумеется, знали, а вот детали известны не были. Вот, например, исправление от руки – сроки строительства сдвинулись, а здесь зачеркнута приставка в слове "прифронтовой", ведь тогда это был уже сам фронт. Ситуация менялась очень быстро, а одно из самых важных исправлений, по мнению специалистов, вычеркнутое слово "военная".
Эта волшебная правка говорит о том, что Ленинград защищали плечом к плечу люди в погонах и люди без погон, и тот, кто делал такую правку – это был очень мудрый, политически мудрый человек. Потому что эта дорога была дорога армии и миллионов гражданских людей, которые вместе с военными строили эту дорогу.
Тут же приложена карта: так должны были выглядеть пути коммуникаций, когда их только проектировали. В реальности, конечно, дорога имела несколько другой маршрут. Почему? Теперь у историков есть повод задуматься. Еще один рассекреченный документ – решение об эвакуации Ленинграда. В нем канцелярское слово "население" вычеркнуто жирным красным карандашом и заменено на более человечное — "люди".
Еще более интересные документы во второй подборке, здесь детали специальных операций – на Ладогу летом 1942 года были переброшены малые подводные лодки "М-77" и "М-79". Среди рассекреченных бумаг – приказы, маршрутные листы и даже отчеты командиров. Благодаря им теперь станет на одного неизвестного героя меньше. Там указана фамилия лейтенанта Клюшкина, сумевшего на неисправной лодке все же довести операцию до конца.
"Ладога нам известна как дорога, по которой эвакуировалось население. Мы знали, что там были немецкие спецоперации, но то, что там были наши спецоперации, наших малых подводных лодок — это было неизвестно. Это уникальное явление. Я думаю, что об этом много будут говорить, снимать документальные фильмы. Мне кажется, это очень сегодня важно, и то, что рассекречивают эти документы. Видимо, пришло время", — считает Михаил Мягков, научный директор Российского военно-исторического общества.
И, наконец, в третьем комплекте документов есть один, пожалуй, самый трогательный. Он написан явно второпях, от руки, еще не перепечатан набело сухим машинописным текстом. Это приказ о прорыве блокады Ленинграда. На этих страницах — живая история тех, кто выжил, и тех, кто так и не увидел Победу. Теперь эти данные доступны всем желающим лично изучить решения тех военных лет. Все документы опубликованы на сайте Министерства обороны России.
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