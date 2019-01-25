"Челси" обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги

На стадионе "Стэмфорд Бридж" состоялась ответная игра полуфинального противостояния Кубка английской лиги между лондонскими клубами "Челси" и "Тоттенхэм Хотспур". Для выявления победителя понадобилось провести серию пенальти, которая вывела в финал турнира команду Маурицио Сарри.

Основное время матча завершилось победой "синих" со счетом 2:1. За "аристократов" отличились Н'Голо Канте и Эден Азар. У "Тоттенхэма" единственный мяч забил Фернандо Льоренте. По сумме двух встреч счет стал ничейным – 2:2.

В серии пенальти точнее оказались хозяева поля. 24 февраля на лондонском стадионе "Уэмбли" "синие" встретятся с "Манчестер Сити", который днем ранее оказался сильнее "Бертона".

Напомним, что в первой игре на поле "шпор" хозяева добились победы со счетом 1:0.