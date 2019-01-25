Ленинградская квартира композитора Шостаковича выставлена на продажу

В Петербурге выставили на продажу квартиру, где жил Дмитрий Шостакович. В ней композитор встретил блокаду и начал писать знаменитую "Ленинградскую симфонию".

Семикомнатная квартира на предпоследнем этаже этого дома — знаковое место для города. Это последний адрес Дмитрия Шостаковича в Петербурге. Отсюда он с семьёй был эвакуирован в Куйбышев, когда началась война. А после уже навсегда переехал жить в Москву.

240 квадратных метров с уникальной планировкой, паркетом, лепниной и старинной фурнитурной выставили на продажу. Родственники Шостаковича уступили эту квартиру коллекционеру антиквариата ещё в 90-х. Он её отреставрировал, вернул дореволюционные метры за счёт комнат соседей и теперь ищет покупателей. Жильё с музыкальной историей оценили в 50 миллионов рублей.

В квартире на Кронверкской улице Дмитрий Дмитриевич отметил своё 35-летие, сюда к нему приходили друзья и ученики из консерватории. Эти стены не тронул капитальный ремонт, поэтому именно они слышали, как создавались шедевры, за которые имя Шостаковича будут связывать с "великой эпохой русской музыки". А именно: Первый квартет, Квинтет, Шестая и Седьмая симфонии.

9 августа 1942 года 7-я симфония Шостаковича звучала в громкоговорителях по всему Ленинграду. Партитуру доставили самолётом из США, где уже прошла премьера, нашумевшая на весь мир. Оркестр не мог репетировать дольше 15 минут. От голода у музыкантов тряслись руки. Но в этот день нестройное звучание инструментов было громким символом того, что город ещё жив.

Единственный музей Шостаковича в Петербурге находится здесь. Квартиру, где в первый раз сел за рояль легендарный композитор, купили его друзья — Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Внутри — уникальная коллекция нот, фотографий и других подлинных вещей музыканта. Но уже несколько лет музей Шостаковича закрыт для посетителей.

Против частного музея стали выступать соседи. А из-за бюрократических проволочек квартиру не смогли передать в Государственный музейный фонд. Позже вышел закон, запрещающий открывать подобные учреждения в жилых помещениях. Квартиру за 50 миллионов родственники Шостаковича тоже когда-то предлагали отдать городу, взамен на другое жильё. Но не получили в ответ предложений. Сейчас на Кронверкской улице из вещей великого композитора лишь чугунная ванная и атмосфера того времени. Покупатель, кстати, уже нашёлся. Так что, на память от Шостаковича у Петербурга может остаться только музыка.