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25 января 201901:06 Мария Валитова

Борис Эйфман приготовил новую постановку для любителей балета в Петербурге

В Петербурге в феврале Борис Эйфман представит премьеру балета "Эффект Пигмалиона". Хореограф рассказывает известный мифологический сюжет в жанре комедии и впервые ставит спектакль на музыку "короля вальсов" Иоганна Штрауса.

Не повышая тон, но весьма жёстко Борис Эйфман плетёт ткань танцевального повествования. Не изменяя своей традиции — психологического балета — он смело переписывает архетипический сюжет о скульпторе и его идеальном творении. Название новой постановки "Эффект Пигмалиона" — Эйфман заимствовал из научных трудов.

"Это взятый мной термин из психологии. И он обозначает, что у каждого человека, заложена внутри какая-то потенциальная энергия, которая не раскрыта. И не исследована даже. И если человек встречает вокруг себя это одобрение, поддержку, внушение что он талантлив, то человек преодолевает внутренние комплексы и побеждает", — отметил Борис Эйфман.

Преодолевать себя каждую репетицию приходится и всем его артистам. "Пигмалион" в интерпретации Бориса Эйфмана — чемпион по бальным танцам. Даже членам его труппы для такого перевоплощения требуется серьезная физическая подготовка.

Бориса Эйфмана смело можно назвать наследником дягилевской антрепризы. Его "Чайка", "Онегин" и "Анна Каренина" имели оглушительный успех на западе. А New York times назвал Эйфмана главным хореографом мира.

На этот раз балетмейстер, впервые за многие годы, обратился к комедийному жанру. Его Галатея — зазывала в трущобах, но волею случая попадает в мир именитых танцовщиков.

Световую партитуру для нового балета Борис Эйфман написал сам. Каждый луч прожектора, каждая декорация ломает пространство сцены, как и сам балетмейстер, разрушает стереотипы о русском балете. Стать участником его очередного психологического эксперимента можно будет уже 6 февраля.

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