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25 января 201901:21 Варвара Невская

Ленинградский, петербуржский стиль главы Северной столицы. Интервью Александра Беглова

Кто пришел в команду врио губернатора Петербурга , когда Северная столица решит проблемы обманутых дольщиков, и что с городским бюджетом? На все эти и другие вопросы Александр Беглов ответил в интервью городскому телеканалу "78".

Почти 30 откровенных вопросов. В объективе камеры – временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга, Александр Беглов. На этой должности он уже во второй раз, прошлый был 16 лет назад.

"Разлуки у меня с городом не было, у меня семья осталась в городе, и я не чувствую, что у меня была большая разлука с городом. Поэтому я из города не уезжал и не уходил. Я приехал, как будто вчера закрыл дверь, и снова вернулся, и открыл ее тем же самым ключом, которым закрывал ее, когда уезжал из города", — вспоминает Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

За этот срок многое изменилось, но, по мнению Беглова, в Санкт-Петербурге сегодня кризиса нет, есть вызовы, над которыми нужно работать.

"Нужно время ровно столько, что бы грамотно, эффективно, результативно решать вопросы. Главное, удалось всё-таки организовать жизнедеятельность города в повседневном режиме. Это очень важно, потому что смена руководства города не должна влиять на качество повседневной жизни горожан. Вот это самое главное, что удалось сделать. Сегодня город полностью управляем, и все необходимые системы, то, что касается инфраструктуры, то, что касается культурных мероприятий и разный других – они работают в нормальном хорошем режиме", — уверен Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов радикально обновил команду, эти перестановки в прессе окрестили без малого "кадровой революцией в Смольном". Многие ключевые посты в администрации заняли женщины, чего до Беглова в принципе не было. Новых глав получила почти треть профильных комитетов. Накануне команда пополнилась и шестью вице-губернаторами. Все назначенцы — люди разных профессий, навыков и опыта, люди бизнеса, науки, медицины, те, кто впервые в администрации и те, кто уже прошел путь от рядового сотрудника до заместителя комитета. И молодые управленцы, победители конкурса "Лидеры России".

"Я бы не назвал это командой Беглова. Я бы назвал это призывом Беглова. И люди откликнулись на призыв мой, я их пригласил работать в правительство Санкт-Петербурга, они покинули очень свои неплохие места, многие переехали снова в Санкт-Петербург для того, чтобы именно помочь городу. Мы являемся командой города", — отметил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

А значит с городом заодно. Петербург не уходит из новостной федеральной повестки. Почти каждый день в городе происходят значимые события. 24 января председатель Совфеда Валентина Матвиенко торжественно открывает уникальный комплекс зданий для УМВД Василеостровского района.

В этот же день завершается и первый этап обещанных единовременных выплат ветеранам ВОВ и участникам блокады Ленинграда, проживающим в Санкт-Петербурге. Общая сумма выплат 1,6 миллиарда, все средства из городского бюджета. Беглов — человек дела, а потому он не боится ни колких вопросов, ни встреч с горожанами.

"Людям надо говорить правду. С людьми надо общаться искренне. Если ты говоришь им, что ты решишь эти вопросы, а на следующий день не решаешь, тогда ходить трудно. Не надо бояться людей. Надо решать их вопросы. Если решаешь их вопросы, тогда не страшно ходить. А если просто приходишь и выступаешь в качестве "Обещалкина" — тогда лучше не ходить. Могут побить", — смеется Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Беглов – не кабинетный чиновник, а человек, выходящий в люди, чтобы увидеть все своими глазами. Последние недели Питер был в объятиях снежных сугробов. Не смотря, что проблема не решена полностью, правильные решения помогли расчистить крупнее магистрали, выезд и въезд в город. Решение проблем города здесь и сейчас, и неважно о чем идет речь, сиюминутной уборке снега или глобальном стратегическом планировании. В фокусе всегда и первое и второе. Одна из главных задач стоящей перед администрацией – привлечение инвестиций крупных компаний. Для создания высокооплачиваемых и высокотехнологичных рабочих мест.

"Возьмите пример Газпрома, который мы сегодня затронули, 30 тысяч рабочих мест, и мы подписали недавно соглашение с Газпромом. Взаимно выгодно и Газпрому, и городу взаимодействовать. И так нужно поступать и с другими компаниями. Создавать для них условия", — считает Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Церемония подписания трехлетнего договора о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и Газпромом состоялась 14 января в Смольном. Свои подписи на документе поставили губернатор и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

В приоритете и скорейшее решение вопроса "Метростроя", и выравнивание в сторону социальной застройки, городу нужны новые школы, детские сады и поликлиники. Не останутся нерешенными и проблемы обманутых дольщиков, по словам врио губернатора к 2020 году их вопрос будет решен полностью.

"Знаете, Владимир Владимирович поручил мне разобраться с этой проблемой. Мы собрали большое совещание со строителями, с инвесторами, проанализировали ситуацию. Было непросто, но мы приняли решение, что в 2019-м году 85 % дольщиков в Санкт-Петербурге получат своё жильё", — заверил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

Вопрос застройки важен, но, по мнению Беглова, город не должен превращаться в музей, где есть лишь исторический центр и спальные районы, его обслуживающие. Петербургу нужны новые рабочие места в разных отраслях. Но самое главное, по мнению врио губернатора, это наладить коммуникацию с жителями, слышать их, и советоваться. И даже на вопрос о предстоящих выборах, Беглов отвечает, что говорить об этом можно будет не раньше того, как его поступки помогут ему заручиться доверием горожан.

"На этот вопрос мне, прежде всего, нужно ответить самому себе. Смогу ли я найти решение, чтобы справиться с теми вызовами, которые стоят сегодня перед городом, это первое. А второе, получится ли у меня завоевать доверие горожан. Время покажет", — полагает Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

С начала нового года, у него не было ни одного выходного. Беглов признается, вне зависимости от того, какую должность он займет в будущем, его целью останется работа на развитие города и его горожан. Ведь если у города возникают проблемы, их надо решать экстренно, и работать столько, сколько необходимо. Это Беглов и называет своим фирменным ленинградским, петербуржским стилем.

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