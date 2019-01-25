Рамос принес "Реалу" победу над "Жироной" в первой игре четвертьфинала Кубка Испании

Мадридский "Реал" одолел "Жирону" на своем поле со счетом 4:2 в первом матче четвертьфинального противостояния Кубка Испании. Дубль в этой встрече оформил капитан "сливочных" Серхио Рамос. Один из его мячей стал победным.

Помимо него за "королевский клуб" также отличились Лукас Васкес и Карим Бензема. У проигравших голы на свой счет записали Энтони Лосано и Алекс Гранель.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между "Жирной" и "Реалом" пройдет 31 января.