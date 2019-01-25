Организация Bellator планирует провести турнир в России в 2019 году

Американская организация Bellator ведет переговоры по поводу проведения турнира в России в 2019 году. Он может пройти в Москве или Санкт-Петербурге. Кроме того, глава промоушена Скотт Кокер не исключил варианта проведения соревнования по смешанным единоборствам и в Екатеринбурге.

"Мы ведем соответствующие переговоры. У нас также есть предложение провести турнир в Екатеринбурге, но Москва и Санкт-Петербург пока в приоритете", – приводит слова Кокера ТАСС.

Также он заявил, что бой между россиянами Виталием Минаковым и Сергеем Харитоновым может пройти именно в нашей стране в рамках турнира Bellator.

Напомним, что 26 января состоится финал Гран-при Bellator, в котором сразятся Федор Емельяненко и Райан Бейдер.