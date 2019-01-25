Платья легендарной Катрин Денев ушли с молотка

На аукционе Christie's в Париже почти за миллион евро продана часть коллекции нарядов легендарной французской актрисы Катрин Денев, созданных кутюрье Ивом Сен-Лораном.

Вся выставленная на торги коллекция насчитывает более 300 лотов, среди которых есть как вечерние, так и повседневные туалеты, сообщает ТАСС. В итоге в ходе торгов с молотка ушли почти 130 ансамблей, а самым дорогим лотом стало нежно-розовое расшитое стеклярусом и бисером платье, в котором звезда экрана познакомилась с режиссером и сценаристом Альфредом Хичкоком. По итогам торгов это платье было продано за 42,5 тысячи евро, что в десять раз превысило стартовую цену.

Еще одно платье – вечерний туалет, выполненный из черного муслина и дополненный розовыми страусовыми перьями, было приобретено почти за 19 тысяч евро. В нем Катрин Денев блистала на церемонии вручения премии "Оскар" в 1993 году.

Как рассказала сама Катрин Денев в интервью, она вынуждена была выставить коллекцию своих нарядов на торги из-за невозможности обеспечить ее правильное хранение.