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25 января 201905:07

Российские студенты отмечают свой праздник

В пятницу, 25 января, российские студенты отмечают свой праздник — Татьянин день. В Домовом храме мученицы Татианы, считающейся покровительницей всех студентов, в этот день пройдет праздничная Божественная литургия, которую проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вечером в МГУ состоится торжественное заседание — в 1755 году главный вуз страны был учрежден именно в этот день. Праздничные площадки в Москве будут работать весь день, на них пройдут конкурсы на катках, спортивные состязания, экскурсии, рэп-баттлы, театрализованные представления и многое другое, сообщает телеканал "Россия 24". Ну и, конечно, по старинной традиции повсеместно учащихся будут угощать медовухой.

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