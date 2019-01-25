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Политическая нестабильность в Венесуэле 35 минут назад
Николас Мадуро: никуда не уйду до 2025 года
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что госперевороту не бывать и что он останется на посту до 2025 года, то есть, до планируемого окончания своих полномочий. В последние дни по стране прошла волна протестов. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его тут же поддержали власти США, которые давно вмешиваются в дела Каракаса. С их подачи ту же позицию занял ряд стран Латинской Америки, напоминает телеканал "Россия 24".
Однако Мадуро ответил, что подобного не потерпит и объявил о разрыве дипотношений с Соединёнными Штатами. Легитимность Мадуро признали Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Турция, Россия. Владимир Путин лично позвонил венесуэльскому коллеге и выразил поддержку "в условиях спровоцированного извне кризиса". Мадуро ответил, что очень ценит дружбу с Россией. И заявил, что попытку переворота – несомненно – готовили именно в Вашингтоне.
"Думаю, ни у кого в мире уже не осталось сомнений, что Дональд Трамп хочет устроить госпереворот в Венесуэле, растоптать ее народ и демократию и поставить в нашей стране собственное неконституционное правительство. В своём безумии — он возомнил себя мировым жандармом, боссом всей Латинской Америки и стран Карибского бассейна".
Накануне в ходе массовых беспорядков погибли более 20 человек. Магазины и метро были закрыты. Полицейские вынужденно пускали в ход оружие и слезоточивый газ. Многие демонстранты, пользуясь хаосом, занялись мародёрством. Ущерб еще предстоит оценить. Сегодня, по словам местных жителей, в Каракасе гораздо спокойнее. Но терять бдительность рано.
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