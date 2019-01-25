Восток России вновь накрыла волна сообщений о минированиях

После анонимных сообщений об угрозе взрыва в Благовещенске и Якутске сотрудники правоохранительных органов проверяют ряд социальных объектов и административных зданий. Так, в Якутске идет эвакуация из мэрии города, нескольких школ и больниц.

В Иркутской области после поступления аналогичных сообщений эвакуируют 23 крупных объекта, в том числе, с массовым пребыванием людей. Сотрудники полиции ведут проверки в больницах, торговом центре в Ангарске, двух пожарных частях, школах сообщает ТАСС. Вынуждены были покинуть свое место работы и сотрудники мэрии Читы. Также поступили сообщения о минировании здания администрации Железнодорожного района города и одной из читинских школ.

В Бурятии сотрудники спецслужб проверяют здания правительства республики, парламента Бурятии и мэрии Улан-Удэ. Проводится эвакуация людей. По свидетельствам очевидцев, центр Улан-Удэ перекрыт автомобилями ДПС. Также эвакуированы сотрудники и посетители Почтамта, расположенного на главной площади города.

Как сообщалось, на этой неделе после информации о заложенных взрывных устройствах массовая эвакуация проводилась в Приморье, Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. Позже полученная информация не подтвердилась.