Камчатские военные провели профилактический обстрел вулканов

Морские пехотинцы на Камчатке провели обстрел лавин в районе вулкана Вилючинский. Сделано это в профилактических целях, чтобы не произошло никаких ЧП. Огонь вели из миномётов "Сани". Всего произвели более сорока выстрелов. В пятницу предупредительный спуск лавин пройдет у Бархатной сопки и Паратунского моста. В местах, где идут работы, выставлено оцепление, сообщает телеканал "Россия 24".