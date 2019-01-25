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25 января 201906:10

Камчатские военные провели профилактический обстрел вулканов

Морские пехотинцы на Камчатке провели обстрел лавин в районе вулкана Вилючинский. Сделано это в профилактических целях, чтобы не произошло никаких ЧП. Огонь вели из миномётов "Сани". Всего произвели более сорока выстрелов. В пятницу предупредительный спуск лавин пройдет у Бархатной сопки и Паратунского моста. В местах, где идут работы, выставлено оцепление, сообщает телеканал "Россия 24".

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