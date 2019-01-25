Над Ла-Маншем прекращены поиски самолета футболиста Сала

Поиски самолёта, на котором летел аргентинский футболист Эмилиано Сала, прекращены. Спасательная операция в проливе Ла-Манш длилась трое суток.

Воздушные и морские силы Франции и Великобритании исследовали более четырех тысяч квадратных километров, но так и не нашли следов самолёта.

Эмилиано Сала направлялся из Нанта в Кардифф, чтобы присоединиться к своей новой команде. Его самолёт пропал с радаров в понедельник вечером в районе Нормандских островов, напоминает телеканал "Россия 24".