Ликвидаторы бурейского затора провели уникальную операцию

Военные летчики провели уникальную операцию по доставке гусеничного бульдозера для расчистки завала у реки Буреи.

Машину весом около 20 тонн перевезли на вертолёте Ми-26. Сложность была в том, что вертолет пришлось заправить для перелёта только в одну сторону — иначе он не сумел бы поднять столь тяжелый груз. На обратный путь Ми-26 снабдили топливом из авиационного заправщика, который заранее перебросили к месту проведения работ.

Подрыв оползня, между тем, продолжается, сообщает телеканал "Россия 24". Запасы взрывчатки пополняют тоже с помощью вертолетов.