В США жертвами стрельбы стали еще четверо

В американском штате Джорджия в результате стрельбы, открытой в городе Рокмарт, погибли четыре человека, еще один получил ранение.

По данным местных СМИ, в настоящее время полиция изучает два возможных места совершения преступления, передает ТАСС. О причинах трагического инцидента пока не сообщается.