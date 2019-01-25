После эвакуации 10 больниц Иркутска восстановили работу

Больницы Иркутской области, получившие сообщения о минировании по электронной почте, прошли проверку и работают в обычном режиме, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона, угроза не подтвердилась. Все пациенты вернулись в палаты, врачи заняли рабочие

места. Больницы восстановили работу в штатном режиме.

Ранее стало известно, что 10 больниц области получили письма с угрозами. Экстренными службами проведена эвакуация в шести больницах Иркутска. Сообщения о минировании также поступили в 11 школ Иркутска, в настоящее время там работают саперы, занятия отменены.