"Движение вверх" и "Лед" стали лидерами по числу номинаций на премию "Золотой орел"
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России сегодня вручит премии "Золотой орел" за лучшие фильмы 2018 года. Прямую трансляцию церемонии будет вести телеканал "Россия 1".
Лидером по числу номинаций стала романтическая мелодрама "Лед", показавшая один из самых кассовых стартовых результатов — картина представлена сразу в 10 категориях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучшая женская роль в кино", "Лучшая мужская роль в кино", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучшая операторская работа", "Лучшая музыка к фильму", "Лучший монтаж фильма", "Лучшая работа звукорежиссера" и "Лучшие визуальные эффекты".
Самый кассовый российский фильм "Движение вверх" поборется за призы в девяти номинациях. Картина "История одного назначения" номинирована в семи категориях.
За звание лучшего фильма 2018 года будут бороться "Война Анны" (режиссер Алексей Федорченко), "Движение вверх" (режиссер Антон Мегердичев), "История одного назначения" (режиссер Авдотья Смирнова), "Лед" (режиссер Олег Трофим) и "Спитак" (режиссер Александр Котт).
Лучшим режиссером может стать Алексей Федорченко, Антон Мегердичев или Авдотья Смирнова.
В категории "Лучшая женская роль" на победу претендуют Марта Козлова ("Война Анны"), Аглая Тарасова ("Лед") или Алена Чехова ("Прощаться не будем"). На звание исполнителя лучшей мужской роли претендуют Александр Петров ("Гоголь. Вий" и "Лед") и Владимир Машков ("Движение вверх").
Лучший телевизионный сериал выберут из трех кандидатов: "Березка" (режиссер Александр Баранов), "Мост" (режиссер Константин Статский) и "Хождение по мукам" (режиссер Константин Худяков).
Среди претендентов на премию в номинации "Лучший анимационный проект" — "Гофманиада" Станислава Соколова, "Матрос Петр Кошка" Валентина Телегина или "Пять минут до моря" Натальи Мирзоян.
Лучшим зарубежным фильмом в российском прокате может стать "Звезда родилась" Брэдли Купера, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина МакДона или "Форма Воды" Гильермо дель Торо.
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