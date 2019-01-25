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Помогите детям. Русфонд 1 час назад

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25 января 201911:30

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о годовалой Карине Масловой из подмосковного села Павловская слобода.

У девочки паралич Дюшенна – Эрба, который называют акушерским параличом. Это значит, что акушеры во время родов с такой силой вытягивали Карину, что разорвали нервы в левом плече. Кроме того, сломали ключицу и локоть. Рука девочки почти не двигается и не разгибается. Карина не может ползать, ей трудно удерживать игрушки. Помочь может серия микрохирургических операций. Если начать лечение в ближайшее время, рука обретет подвижность. Но родители Карины не в силах оплатить дорогие операции.

Из письма Елены Меньших, мамы Карины:

"Еще до родов меня предупреждали, что ребенок крупный, нужно делать кесарево сечение. Но врач в роддоме решила, что я сама рожу. Дочку с силой выдавливали и тянули, повредили ей левое плечо. Левая ручка у малышки висела безжизненно, как тряпочка. Врачи сказали, что это просто подвывих, который через два дня пройдет. Но оказалось, что у Карины двойной перелом: сломаны ключица и локоть. Затем у дочки началась пневмония, и ее перевезли в перинатальный центр в Мытищи. Но и там врачи толком ничего не говорили. Ставили капельницы, кололи антибиотики, наложили фиксирующую повязку на левое плечо. После выписки я привезла дочку на консультацию в областную травматолого-ортопедическую детскую больницу в Москве. Карине назначили электрофорез, массаж и инъекции витаминов. Постепенно ручка стала оживать, но разогнуть кисть дочка не могла. В интернете я нашла информацию о докторе Новикове из ярославской клиники. Там Карину обследовали и сказали, что у нее разорвана большая часть плечевых нервов и образовалась неврома – доброкачественная опухоль, которая вросла в межреберное пространство. Опухоль нужно удалять, пока она не переродилась в злокачественную. Дочке поможет только серия операций, которые нужно сделать прямо сейчас, пока она совсем маленькая, ведь чем раньше начать лечение, тем больше шансов восстановить руку. Но это лечение очень дорогое, нашей семье не по средствам. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Карины Масловой не хватает 689 727 руб.

Травматолог, врач высшей категории Областной детской клинической больницы Михаил Новиков (Ярославль): "У ребенка интранатальное (родовое) повреждение надключичного отдела левого плечевого сплетения. Левая верхняя конечность смещена внутрь в плечевом суставе. Отсутствует активное отведение, приведение и наружная ротация плеча, сгибание и разгибание в локте, кисти и пальцев. Планируется многоэтапная микрохирургия – реконструкция левого плечевого сплетения. Этот цикл операций позволит восстановить объем движений в левой руке, Карина сможет нормально развиваться, как все здоровые дети".

Внимание!

Цена операций 813 750 руб.

124 023 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 689 727 руб.

ПОМОЧЬ КАРИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,705 млрд руб. В 2019 году (на 24 января) собрано 80 804 208 руб., помощь получили 106 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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