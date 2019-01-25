25 января 201909:59
После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу
Заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов назначен исполняющим обязанности мэра на время пребывания главы города Сергея Дегтярева в больнице. Об этом сообщил заместитель Дегтярева Павел Прокопович, передает ТАСС.
Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.
Днем 24 января в мэрии Нефтеюганска прошли обыски. Местные СМИ сообщали, что Дегтярев был задержан, но этот факт также не подтвердился.
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