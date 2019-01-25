После обысков в мэрии глава Нефтеюганска попал в больницу

Заместитель главы Нефтеюганска Андрей Пастухов назначен исполняющим обязанности мэра на время пребывания главы города Сергея Дегтярева в больнице. Об этом сообщил заместитель Дегтярева Павел Прокопович, передает ТАСС.

Накануне вечером после проведения следственных действий в городской администрации глава Нефтеюганска 47-летний Сергей Дегтярев был госпитализирован.

Днем 24 января в мэрии Нефтеюганска прошли обыски. Местные СМИ сообщали, что Дегтярев был задержан, но этот факт также не подтвердился.