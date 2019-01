Стрелки часов Cудного дня оставили на прежней отметке

Символические часы Cудного дня, которые отражают уровень опасности ядерной войны и климатических угроз, по-прежнему будут показывать без двух минут полночь – стрелки решили пока никуда не передвигать.

Как пояснили авторы проекта в журнале Чикагского университета The Bulletin of the Atomic Scientists, это не означает, что ситуация в мире стала стабильнее, наоборот, это предупреждение всему миру, что часы также близки к полуночи, как и в 1953 году, когда состоялось первое испытание водородной бомбы, а страх людей перед холодной войной достиг наивысшего уровня.

Впервые часы Судного дня появились на обложке The Bulletin of the Atomic Scientists в 1947 году. Решение о переводе стрелок принимает совет директоров журнала вместе с экспертами, среди которых 18 лауреатов Нобелевской премии. В 2018 году стрелку передвинули ближе к концу света на 30 секунд (до 23:58) из-за обострения отношений между США и КНДР.