Гараничев стартует на спринте в Антхольце под вторым номером

Определились стартовые номера биатлонистов на предстоящую спринтерскую гонку в рамках шестого этапа Кубка мира, который пройдет в немецком Антхольце. Первым из россиян гонку начнет Евгений Гараничев, получивший второй стартовый номер.

Следующим российским биатлонистом, стартующим в спринте, станет Александр Логинов, получивший 26 номер. После него старт возьмут Дмитрий Малышко (41 номер), Матвей Елисеев (51) и Эдуард Латыпов (100).

Отметим, что француз Мартен Фуркад выйдет на старт под 12 номером, а лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бе – под 27, следом за Логиновым.