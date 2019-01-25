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25 января 201910:30

Юниорка Тихонова уступила в полуфинале Australian Open

Juergen Hasenkopf

На Открытом чемпионате Австралии по теннису параллельно взрослому турниру идут состязания первого в сезоне юниорского "Большого шлема". Россиянка Анастасия Тихонова пробилась в четверку сильнейших в этом турнире, но в полуфинале не смогла одолеть очередную соперницу.

Настя прошла на юниорском Australian Open нескольких "сеяных" игроков, однако справиться с четвертой ракеткой турнира в своем возрасте – канадкой Лейлой-Анни Фернандес, — Тихонова не смогла. Канадская спортсменка выиграла в двух сетах – 6:1, 6:3.

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