Рак не помеха: олимпийский чемпион будет готовиться к Играм-2020, несмотря на диагноз

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Натан Эдриан заявил, что у него диагностирован рак. Однако сам спортсмен дал понять, что даже несмотря на его болезнь, он намерен продолжать подготовку к Олимпийским играм-2020, которые пройдут в Токио.

"На днях я отправился к врачу сделать прививку от гриппа, но в больнице почувствовал себя нехорошо, — признается пловец в своем личном Instagram. – К сожалению, после нескольких визитов специалистов стало понятно, что у меня рак яичек. Впрочем, болезнь находится на ранней стадии поэтому врачи дают позитивный прогноз, и я уже приступил к лечению. Мое заболевание излечимо и через несколько недель я собираюсь вернуться в бассейн для подготовки к Олимпиаде".

Эдриан помимо пяти золотых медалей Олимпийских игр также завоевывал одно серебро, две бронзы Игр и 10 раз побеждал на чемпионатах мира.