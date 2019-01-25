Жительница Балашихи сняла на видео последние секунды жизни рабочего в горящей квартире

Двое рабочих заживо сгорели в квартире многоэтажки в подмосковной Балашихе, где делали ремонт. Жительница соседнего дома сняла на видео отчаянные попытки одного из них противостоять огню.

Громкие хлопки в объятой пламенем квартире на 15-м этаже дома 20 по Кольцевой улице раздались около половины девятого вечера четверга, 24 января. Первоначально появились сообщения о взрыве, однако позже спасатели опровергли их, уточнив, что хлопки были вызваны треснувшим под давлением стеклопакетом.

Запись начинается в тот момент, когда панорамного окна уже нет — его обломки рухнули вниз, повредив один автомобиль. На кадрах виден стоящий у самого края мужчина, который, судя по всему, уже получил серьезные ожоги и надышался угарным газом. Неожиданно наружу вырывается огненное облако — предположительно, это рванул газовый баллон, который после нашли в помещении. Рабочий устоял, продолжая очищать площадь вокруг себя от горящих стройматериалов. Спасти его и его напарника, к сожалению, не удалось.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров, из дома эвакуировали 30 жильцов. Следователи склоняются к версии, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при проведении ремонтных работ. При этом были повреждены стены квартиры, шахта лифта и крыша — частично обрушилась кровля.